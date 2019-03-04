Мать полузащитника «Бордо» Сэмюэл Калу похитили в Нигерии

Полузащитник «Бордо» Сэмюэл Калу сообщил о похищении его матери в Нигерии с целью выкупа. Мать футболиста направлялась на автомобиле вместе с младшими детьми домой, когда на дороге их заблокировали неизвестные вооруженные люди.

Похитители вывели детей из машины, а женщину увезли с собой в неизвестном направлении. Семья ведет переговоры с прошлой недели.

«Пожалуйста, помогите мне попросить их освободить мою мать, потому что я стремлюсь сделать все, что в моих силах, чтобы помочь сборной Нигерии выиграть предстоящий Кубок африканских наций. Моя мать была похищена в 27 февраля, когда она возвращалась домой.

Похитители в первый раз попросили выкуп в размере 3 миллионов нигерийских найр (около 8 тысяч долларов) и заверили нас, что они ее отпустят. Мы ждали всю ночь, но так и не видели ее. На следующее утро они снова позвонили, рассчитывая получить больше денег. Теперь они просят 15 миллионов (около 41 тысячи долларов)», – сказал Калу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportinglife.ng