Кристиан Эриксен может перейти в «Реал»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Эриксен

«Тоттенхэм» планирует летом провести активную трансферную кампанию после двух окон без покупки игроков. Команда намерена усилить позиции левого и центрального защитника, а также форварда. 

В числе потенциальных новичков называются: Джек Грилиш («Астон Виллы»), Джеррод Боуэн («Халл») , Карлос Солер («Валенсия»), Уилфрид Заа («Кристал Пэлас»), Александар Митрович («Фулхэм»).

Вместе с этим, полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «Реал». До окончания срока контракта футболиста летом остается один год, и клуб готов продать Эриксена, чтобы он не ушел бесплатно.

«Тоттенхэм» также могут покинуть Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз, Виктор Ваньяма и Винсент Янссен.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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