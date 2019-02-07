Сергей Семак: «Лимит на легионеров – большая проблема для меня»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе. Специалист считает, что иностранные игроки ценятся в России.

«Для меня, как для тренера, лимит — большая проблема. За пять, десять, пятнадцать миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нем.

Российский игрок такого же уровня будет стоить тридцать миллионов. Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом.

Поэтому мы только рады тому, что футболисты академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе — если не в стартовом, то хотя бы в обойме», – сказал Семак.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Зенита»

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