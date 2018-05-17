Кирилл Капризов: «Я полагал, что удалять в таком моменте не будут. Это решение судей»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал свое удаление в овертайме четвертьфинального матча ЧМ-2018 против сборной Канады. Именно при численном преимуществе североамериканская команда забросила решающую шайбу и добилась итоговой победы — 5:4 (ОТ).

«Мое удаление все решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться. Странное решение арбитров? Судьям виднее, а вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей. Когда начали переламывать, забили первый гол, то стало полегче. Что касается Макдэвида, то все знают, что это очень сильный игрок.

Моментов было маловато, меньше, чем в других матчах. Не смогли их создать, не знаю, почему. Неудачно играли. Нам тренеры говорили, что нужно побольше бросать», — подытожил Капризов.

Это поражение не дало национальной команде России выйти в полуфинал мирового первенства впервые с 2013 года. Тогда наша сборная потерпела крупное поражение от США (3:8) на стадии 1/4.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»