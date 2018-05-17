«Барселона» объявит о трансфере Антуана Гризманна до старта ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

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«Барселона» близка к осуществлению трансфера нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщает источник, в ближайшее время клуб намерен согласовать оставшиеся детали контракта и будет готов объявить о трансфере в ближайшие две недели, еще до старта чемпионата мира.

На данный момент единственный, кто может помещать переходу – сам Гризманн. В случае, если француз передумает и решит не подписывать с «Барселоной» контракт, он должен будет выплатить каталонцам штраф в 20 млн евро. Это один из пунктов предварительного соглашения между сторонами.

Что касается суммы трансфера, то «Барселона» готова заплатить за Гризманна 115 млн евро ради сохранения хороших отношений с «Атлетико». В случае, если «Атлетико» откажется от переговоров, у сине-гранатовых не останется другого выбора, кроме как выкупить игрока за клаусулу в размере 100 миллионов евро.

Официально переход будет оформлен 1 июля. В первый день летнего трансферного окна.

В завершившемся сезоне Антуан Гризманн провел за «Атлетико» 31 матч в испанской Примере, забил 19 мячей и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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