Андре Шюррле прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Шюррле

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле приблизился к переходу в «Спартак». Немец вместе со своей семьей прилетел в Москву и завтра подпишет контракт.

Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 28-летнего вингера на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Кроме этого, определенную сумму за сопровождение сделки получит агент игрока.

Также стало известно, что «Спартак» готов платить фуболисту 3 млн евро в год.

В сезоне-2018/19 Шюррле выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Он провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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