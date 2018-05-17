Премьер-лига. Стыковые матчи. «Енисей» победил «Анжи» с крупным счетом

В первом стыковом матче за место в РФПЛ встречались «Енисей» и «Анжи». Красноярцы оставили весомую заявку на повышение в классе.

Премьер-лига. Стыковые матчи.

ЕНИСЕЙ – АНЖИ – 3:0 (2:0)

Красноярск. 17 мая.

Стадион: «Футбол-арена Енисей». 9 774 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Енисей»: Филиппов, Кичин, Жиров, Гасанов, Комков (Камеш, 62), Семакин, Иванов, Фатуллаев, Чичерин, Кутьин (Ломакин, 67), Саркисов (Сердеров, 74).

«Анжи»: Будаков (Сугробов, 12), Мусалов, Армаш, Самарджич, Полуяхтов (Яковлев, 46), Маркелов, Антон, Тетрашвили, Прудников (Лескано, 61), Хубулов, Будковский.

Голы: 1:0 – Кутьин (25 – с пенальти), 2:0 – Саркисов (32), 3:0 – Кутьин (58).

Предупреждения: Полуяхтов (41), Хубулов (50), Маркелов (59), Филиппов (79), Жиров (81), Чичерин (87).

12 (8) удары (в створ) 6 (1)

10 фолы 17

4 угловые 3

5 офсайды 3

45 % владения мячом 55

В первом стыковом матче за выход в премьер-лигу встречались красноярский «Енисей» и махачкалинский «Анжи». Игра началась крайне неудачно для гостей – уже в начале матча основной голкипер «Анжи» Александр Будаков получил травму и был заменен. А красноярцы наращивали давление. Уже спустя 24 минуты напор хозяев привел к назначению пенальти. Лучший форвард «Енисея» Александр Кутьин уверенно реализовал 11-метровый – 1:0. А спустя семь минут нападающий уже ассистировал Артуру Саркисову – 2:0. В перерыве для усиления атаки «Анжи» вышел Павел Яковлев, однако это привело к обратному эффекту – Кутьин сделал дубль и довел счет до крупного – 3:0. До конца игры результат не изменился. «Енисей» — фаворит на повышение в классе перед ответным матчем.

Фото: Твиттер ФК «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»