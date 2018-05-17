Клубы АПЛ получили 2,4 миллиарда фунтов призовых по итогам сезона

Автор: Владимир Шевелев 0

EPL money

Стали известны данные о призовых клубов чемпионата Англии по итогам сезона-2017/18. Больше всех, 149,8 миллионов фунтов, заработал «Манчестер Юнайтед».

Чуть меньше было выплачено «Ман Сити» 149,4 млн. Призовые «МЮ» оказались больше, поскольку было показано на две игры с их участием больше.

Следом за клубами из Манчестера расположились «Ливерпуль» (145 млн), «Тоттенхэм» (144 млн), «Арсенал» (142 млн) и «Челси» (141 млн).

Примечательно, что занявший последнее место в лиге «Вест Бромвич» получил более 94 млн фунтов призовых.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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