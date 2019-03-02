Чемпион мира по боксу нокаутировал нападающего «Каролины» прямо на льду

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд принял участие в праздновании победы «Каролины» над «Сент-Луисом» (5:2). 56-летний экс-чемпион появился на льду в свитере «Харрикейнс» и боксерских перчатках, чтобы провести импровизированный поединок с форвардом команды Джорданом Мартинуком.

«Каролина» вновь отметилась оригинальным празднованием победы. После матча на льду в джерси «Ураганов» появился легендарный боксер Эвандер Холифилд.

Он провел поединок с Джорданом Мартинуком, который закончился шуточным нокаутом игрока с одного удара. Форвард не смог встать, партнеры по команде взяли его за ноги и уволокли со льда.

Сам матч завершился победой «Каролины» (5:2).

Фото: Global Look Press
Источник: Youtubе-канал НХЛ

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