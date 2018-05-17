«Спартак» может пополнить состав бразильским хавбеком Родриго Доурадо

«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Интернасьонала» Родриго Доурадо. 23-летний бразилец может оказаться в московском клубе в ближайшие недели.

Представители красно-белых собираются посетить встречу шестого тура матч шестого тура чемпионата Бразилии между «Интернасьоналом» и «Шапекоэнсе», который пройдёт 22 мая.

Клуб Доурадо находится в затруднительном финансовом положении, поэтому готов расстаться с хавбеком.

В нынешнем сезоне футболист провел пять матчей в чемпионате Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: Radiohincha