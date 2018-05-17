Клаудио Раньери уйдет с поста главного тренера «Нанта»

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщил владелец команды Вальдемар Кита.

«Мы не можем это скрыть. На встрече со спонсором клуба Раньери всех поблагодарил. Он и сам заслуживает благодарности за проделанную работу. Ему не всегда было просто, есть сожаления, но это жизнь. Между ним и клубом нет никакой враждебности», — рассказал Кита.

Раньери возглавил клуб летом 2017 года. Под его руководством «канарейки» после 37 туров чемпионата Франции расположились на десятой позиции в турнирной таблице, набрав 49 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia