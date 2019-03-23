ЧЕ-2020. Квалификация. 23 марта. Результаты дня

Состоялся игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Было сыграно 8 матчей.
Группа D
Грузия — Швейцария — 0:2 (0:0)
(Цубер, 57, Закира, 80)
Гибралтар — Ирландия — 0:1 (0:0)
(Хендрик, 49)
Группа F
Испания — Норвегия — 2:1 (1:0)
(Родриго, 65, Рамос, 71, с пенальти; Кинг, 65)
Швеция — Румыния — 2:1 (2:0)
(Куайсон, 33, Классон, 40; Кесеру, 58)
Мальта — Фарерские острова — 2:1 (1:0)
(Нвоко, 13, Борг, 77, с пенальти; Томсен, 90)
Группа J
Италия — Финляндия — 2:0 (1:0)
(Барелла, 7, Кин, 74)
Босния и Герцеговина — Армения — 2:1 (1:0)
(Крунич, 33, Милошевич, 80; Мхитарян, 90, с пенальти)
Лихтенштейн — Греция — 0:2 (0:1)
(Фортунис, 45, Донис, 80)
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»