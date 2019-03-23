ЧЕ-2020. Квалификация. 23 марта. Результаты дня

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Состоялся игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Было сыграно 8 матчей.

Группа D

Грузия — Швейцария — 0:2 (0:0)
(Цубер, 57, Закира, 80)

Гибралтар — Ирландия — 0:1 (0:0)
(Хендрик, 49)

Группа F

Испания — Норвегия — 2:1 (1:0)
(Родриго, 65, Рамос, 71, с пенальти; Кинг, 65)

Швеция — Румыния — 2:1 (2:0)
(Куайсон, 33, Классон, 40; Кесеру, 58)

Мальта — Фарерские острова — 2:1 (1:0)
(Нвоко, 13, Борг, 77, с пенальти; Томсен, 90)

Группа J

Италия — Финляндия — 2:0 (1:0)
(Барелла, 7, Кин, 74)

Босния и Герцеговина — Армения — 2:1 (1:0)
(Крунич, 33, Милошевич, 80; Мхитарян, 90, с пенальти)

Лихтенштейн — Греция — 0:2 (0:1)
(Фортунис, 45, Донис, 80)

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Отборочный турнир Евро-2020. 1-й тур. Россия проиграла Бельгии в Брюсселе

ЧЕ-2020. Квалификация. 22 марта. Результаты дня

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место. Бельгия — Англия — 2:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 14 июля 2018 г.

За сборную Бельгии не сыграют несколько футболистов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 