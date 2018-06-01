«Челси» не будет выкупать контракт Маурицио Сарри у «Наполи»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Сарри

Сегодня истекает срок действия опции выкупа контракта Маурицио Сарри с «Наполи» за 8 миллионов евро. «Челси» проинформировал тренера, что не будет выкупать его контракт и предложил ему самому решить вопрос с неаполитанским клубом.

Неаполитанцы с завтрашнего дня смогут самостоятельно определять, за какую сумму отпускать Сарри, но они не намерены отказываться от нее или снижать сумму.

Сарри и его юристы попытаются расторгнуть соглашение через ФИФА. «Челси» ждет разрешения ситуации.

Сообщалось, что «Челси» связался с Лораном Бланом, чтобы обсудить его заинтересованность.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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