«Челси» не будет выкупать контракт Маурицио Сарри у «Наполи»

Сегодня истекает срок действия опции выкупа контракта Маурицио Сарри с «Наполи» за 8 миллионов евро. «Челси» проинформировал тренера, что не будет выкупать его контракт и предложил ему самому решить вопрос с неаполитанским клубом.

Неаполитанцы с завтрашнего дня смогут самостоятельно определять, за какую сумму отпускать Сарри, но они не намерены отказываться от нее или снижать сумму.

Сарри и его юристы попытаются расторгнуть соглашение через ФИФА. «Челси» ждет разрешения ситуации.

Сообщалось, что «Челси» связался с Лораном Бланом, чтобы обсудить его заинтересованность.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian