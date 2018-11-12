Антонио Конте о «Реале»: «Я предпочел подождать до июня»

Экс-главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, почему не согласился возглавить «Реал». Команду временно принял Сантьяго Солари, которого в ближайшее время должны утвердить в должности.

«Учитывая то, какой я тренер, я предпочел подождать с новой работой до июня. Но кто знает, может, через два-три месяца ко мне вернется желание тренировать, и я опровергну то, что только что сказал.

Где вижу себя в будущем? На данный момент я дома (смеется). Я учусь, смотрю игры, наблюдаю за работой своих коллег. Вполне допускаю, что вернусь в Италию. Я итальянец и счастлив находиться здесь, но также не исключаю, что поезду за границу», – сказал Конте.

31 октября сообщалось, что итальянец отказался возглавить «Реал» после отставки Хулена Лопетеги.

Фото: Global Look Press

Источник: As