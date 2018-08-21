«Реал» хочет подписать форварда «Валенсии» Родриго Морено

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено может продолжить карьеру в «Реале». В трансфере испанского игрока заинтересован главный тренер мадридского клуба Хулен Лопетеги.

Сумма отступных, прописанная в контракте Родриго с «Валенсией» – 120 миллионов евро. Сам футболист не стал отвергать слухи о потенциальном возвращении в «Реал», воспитанником которого он является.

В свою очередь, «Валенсия» не хочет отпускать игрока. Об этом рассказал президент клуба.

В минувшем сезоне Морено провел 37 матчей в чемпионате Испании и забил 16 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: As