Дэвид Мойес покидает «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил об уходе главного тренера Дэвида Мойеса. Срок действия текущего соглашения специалиста с клубом истекает текущим летом.

Вместе с Мойесом клуб покинут его ассистенты. Шотландский специалист встал у руля «Вест Хэма» в ноябре прошлого года, сменив Славена Билича. Под его руководством «молотобойцы» заняли 13-е место в АПЛ.

Как сообщалось ранее, руководство команды заинтересовано в приглашении тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса. Кроме того, англичане проводили переговоры с главным тренером «Шахтера» Паулу Фонсекой.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Вест Хэма»