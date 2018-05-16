ФИФА представила список команд, которые сыграют на новом клубном ЧМ

ФИФА может провести клубный чемпионат мира в 2021 году в новом формате в 2021 году. В турнире примут участие 24 команды, получившие приглашения.

На первый розыгрыш решено пригласить самые титулованные клубы. Но в будущем ФИФА планирует отбирать на клубный ЧМ по спортивным достижениям.

Как сообщает источник, среди тех клубов, который точно примут участие в чемпионате мира, «Ювентус», «Интер», «Милан» (все – Италия), «Реал», «Барселона» (все – Испания), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» (оба – Англия), «ПСЖ» (Франция), «Аякс» (Нидерланды) и «Бавария» (Германия).

Место в списке из 24 команд также могут получить: «Манчестер Сити», «Челси» (оба — Англия), «Атлетико» (Испания), «Порту», «Бенфика» (оба — Португалия) и «Боруссия Дортмунд» (Германия).

Африка, Азия и Северная Америка получат по два месте на турнире. От Южной Америки три клуба выйдут напрямую, а четвертая проведет стыковой матч с представителем Океании.

Турнир пройдет летом, с 10 по 28 июня. Предполагается, что его примет Китай.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia