Жозе Моуринью со своим тренерским штабом получил от «МЮ» 19,6 млн фунтов за расторжение контракта

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил Жозе Моуринью за расторжение контракта. Сообщается, что португальский специалист получил немалую сумму.

В полугодовом отчете «МЮ» отмечается, что компенсация, выплаченная 56-летнему тренеру и членам его штаба, составила 19,6 миллиона фунтов.

Напомним, Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» 18 декабря, на следующий день после поражения от «Ливерпуля» (1:3). Его сменил Оле-Гуннар Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Мартина Циглера