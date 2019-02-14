Жозе Моуринью со своим тренерским штабом получил от «МЮ» 19,6 млн фунтов за расторжение контракта

Автор: Роман Шлуинский 0

Жозе Моуринью

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил Жозе Моуринью за расторжение контракта. Сообщается, что португальский специалист получил немалую сумму.

В полугодовом отчете «МЮ» отмечается, что компенсация, выплаченная 56-летнему тренеру и членам его штаба, составила 19,6 миллиона фунтов.

Напомним, Жозе Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед» 18 декабря, на следующий день после поражения от «Ливерпуля» (1:3). Его сменил Оле-Гуннар Сульшер.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Мартина Циглера

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