Андре Виллаш-Боаш готов возглавить «Марсель»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш готов переехать во Францию. Специалист, в настоящий момент пребывающий без клуба, заявил о готовности возглавить «Марсель».

«Я уже контактировал с «Марселем» в 2013 году, перед тем как возглавить «Зенит». Это один из самых больших клубов в Европе, очень престижный, потому что становился победителем Лиги чемпионов.

Определено работа там могла бы меня заинтересовать. Они только что приняли решение расстаться с Руди Гарсией. Сейчас клуб в хороших руках Андони Субисарреты, которого я знаю. Если они обратятся ко мне, мы обязательно встретимся, а дальше все возможно», — сказал Виллаш-Боаш.

Последним клубом тренера был «Шанхай СИПГ», который он покинул в 2017 году. Ранее он также возглавлял «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». В «Зените» португалец работал с 2014 по 2016 год.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe