Артем Дзюба: «С чем ассоциируется символ следующего года – свинья? С Кокориным!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в шутку ответил на вопрос об ассоциациях с символом 2019 года. Форвард сказал, что предстоящий 2019 год ассоциируется у него с Александром Кокориным.

«С чем ассоциируется символ следующего года – свинья? С Кокориным! Он же у нас поросенок», – сказал Дзюба.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы 11 октября за участие в драках в Москве 8 октября.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»