Суд продаст 4 дома Артура Видаля в Турине с аукциона из-за долгов

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Суд Турина запустил процедуру ареста имущества полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля в Италии. Четыре дома будут изъяты у 31-летнего чилийского хавбека и выставлены на аукцион с целью погашения долгов игрока перед местным туристическим агентством.

Изначально долг Видаля, выступавшего за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, составлял 17 045 евро, затем набежали проценты – до 18 489 евро.

24 декабря, через год после начала делопроизводства, футболисту направили последнее предупреждение с описанием последующих действий.

В итоге к сумме долга с процентами добавили еще 12 058 евро в качестве затрат на судебный процесс. Зарплата Видаля в «Барселоне» составляет около 5 миллионов евро после вычета налогов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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