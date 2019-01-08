Суд продаст 4 дома Артура Видаля в Турине с аукциона из-за долгов

Суд Турина запустил процедуру ареста имущества полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля в Италии. Четыре дома будут изъяты у 31-летнего чилийского хавбека и выставлены на аукцион с целью погашения долгов игрока перед местным туристическим агентством.

Изначально долг Видаля, выступавшего за «Ювентус» с 2011 по 2015 год, составлял 17 045 евро, затем набежали проценты – до 18 489 евро.

24 декабря, через год после начала делопроизводства, футболисту направили последнее предупреждение с описанием последующих действий.

В итоге к сумме долга с процентами добавили еще 12 058 евро в качестве затрат на судебный процесс. Зарплата Видаля в «Барселоне» составляет около 5 миллионов евро после вычета налогов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca