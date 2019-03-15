Фабио Каннаваро назначен главным тренером сборной Китая

Экс-игрок сборной Италии Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера сборной Китая. 45-летний специалист на этой должности сменит Марчело Липпи, который ушел с поста после вылета в 1/4 финала Кубка Азии.

Каннаваро с ноября 2017 года возглавляет китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Сообщается, что 45-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.

Пост главного тренера сборной Китая стал вакантным в конце января после истечения контракта итальянца Марчелло Липпи. Именно под руководством Липпи в 2006 году Каннаваро стал чемпионом мира.

Сборная Китая под руководством нового тренера сыграет 21 марта против сборной Таиланда.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia