Фабио Каннаваро назначен главным тренером сборной Китая

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Фабио Каннаваро

Экс-игрок сборной Италии Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера сборной Китая. 45-летний специалист на этой должности сменит Марчело Липпи, который ушел с поста после вылета в 1/4 финала Кубка Азии.

Каннаваро с ноября 2017 года возглавляет китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Сообщается, что 45-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.

Пост главного тренера сборной Китая стал вакантным в конце января после истечения контракта итальянца Марчелло Липпи. Именно под руководством Липпи в 2006 году Каннаваро стал чемпионом мира.

Сборная Китая под руководством нового тренера сыграет 21 марта против сборной Таиланда.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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