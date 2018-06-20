Андрей Лунин — новый игрок мадридского «Реала»

Вратарь «Зари» Андрей Лунин стал игроком «Реала». После предстоящего перехода в мадридский клуб 19-летний голкипер сборной Украины уйдет в аренду.

Переход 19-летнего голкипера сборной Украины в мадридский клуб был оформлен во вторник после того, как «Реал» форсировал сделку. Ранее сообщалось, что трансфер состоится 21 июня.

Луганчане получат за Лунина 8,5 миллиона евро и еще 4 млн – в виде бонусов.

Ожидается, что вратарь прибудет в расположение «Реала» к началу первого предсезонного сбора.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca