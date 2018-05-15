«Барселона» следит за игрой полузащитника «Шахтера» Фреда

Автор: Владимир Шевелев 0

Fred Shakhtar

Скауты «Барселоны» наблюдают за игрой полузащитника «Шахтера» Фреда. По результатам первых наблюдений у скаутов сформировалось хорошее впечатление от выступлений 25-летнего хавбека, что отображено в соответствующих докладах.

Подписанием бразильца каталонский клуб хочет создать конкуренцию в центре поля и предоставлять иногда отдых Ивану Ракитичу и Серхио Бускетсу.

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Фред провел 37 матчей в составе горняков, в которых забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

По версии Transfermarkt, полузащитник подорожал на 13 миллионов евро и теперь его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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