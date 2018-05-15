ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2022 до 48 команд

Конгресс ФИФА 13 июня в Москве обсудит вопрос о возможном увеличении количества участников чемпионата мира 2022 года в Катаре. Планируется увеличить квоту намировой форум с 32 до 48 сборных.

Данное предложение была выдвинуто Южноамериканской конфедерацией футбола. Увеличение числа участников также приведет к увеличению числа игр с 64 до 80, что может стать дополнительной проблемой для организации ЧМ в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

Также на конгрессе будет определено место проведения ЧМ-2026. Совместную заявку на проведение турнира подали США, Мексика и Канада, также на право принять турнир претендует Марокко.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»