«Милан» подтвердил переход голкипера «Наполи» Хосе Рейны

Автор: Владимир Шевелев 0

Jose Manuel Reina

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли подтвердил информацию о летнем переходе в клуб вратаря «Наполи» Пепе Рейны. Испанский голкипер пополнил состав «россонери» на правах свободного агента.

«У нас была возможность заполучить Рейну бесплатно, и мы решили, что это станет отличным стратегическим решением. Мы повысим уровень конкуренции в команде. Рейна будет полезен на поле и за его пределами. Нам нужны люди с опытом.

Что касается Доннаруммы, то он должен сам прийти к нам и сказать, что хочет уйти. Этого пока не произошло. А даже если это произойдет, то «Милан» должно устроить предложение по его трансферу», — сказал Мирабелли.

Ранее стало известно, что Рейна не станет подписывать новое соглашение с «Наполи» и покинет клуб летом на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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