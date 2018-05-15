Сергей Семак встретился с Дюковым после заседания совета директоров «Зенита»

Один из кандидатов на пост главного тренера «Зенита» Сергей Семак провел встречу с председателем совета директоров клуба Александром Дюковым. Совещание состоялось после вчерашнего заседания совета директоров клуба, на котором Дюков отсутствовал.

Также сообщается, что окончательного решения по новому главному тренеру «Зенита» пока не принято.

Совет директоров в ближайшее время вновь может собрать встречу, на которой помимо прочего будут обсуждаться темы спортивного менеджмента клуба и главного тренера команды.

В завершившемся сезоне «Уфа» под руководством Сергея Семака заняла шестое место в РФПЛ, набрав 43 очка при разнице мячей 34-30.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»