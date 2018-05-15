Йоахим Лев продлил контракт со сборной Германии до 2022 года

Автор: Владимир Шевелев 0

Joachim Löw

В сборной Германии думают о будущем после ЧМ-2018. Главный тренер Йоахим Лев останется на своем посту до 2022 года.

58-летний специалист продлил контракт с Немецким футбольным союзом на четыре года.

Также соглашения продлили с помощником тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кепке.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Он привел команду к победе на ЧМ-2014 и Кубке конфедераций-2017.

Ранее сегодня сборная Германии представила расширенный состав на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Немецкого футбольного союза 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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