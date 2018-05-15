Ахмед Муса и Брайан Идову вошли в расширенный состав сборной Нигерии на ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

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Тренерский штаб сборной Нигерии во главе с Гернотом Рором назвал расширенный состав команды для подготовки к ЧМ-2018 в России. В итоговую заявку на турнир могут попасть представители российской премьер-лиги.

В число 30 игроков попали форвард Ахмед Муса, во второй половине сезона игравший на правах аренды за ЦСКА, и защитник «Амкара» Брайн Идову.

Вратари: Икечукву Эзенва («Ифеаньи Убах»), Дэниэл Акпейи («Чиппа Юнайтед»), Фрэнсис Узохо («Депортиво»), Оладеле Аджибойе;

Защитники: Уильям Трост-Эконг («Бурсаспор»), Леон Балогун («Майнц-05»), Ола Айна («Халл»), Кеннет Омеруо («Касымпаша»), Брайн Идову («Амкар»), Чидози Авазьем («Нант»), Абдуллахи Шеху («Бурсаспор»), Элдерсон («Серкль Брюгге»), Тайрон Эбейи («Ден Хааг»), Стивен Эзе.

Полузащитники: Джон Оби Микел, Огеньи Онази, Джон Огу, Уилфред Ндиди, Уче Агбо («Стандард»), Огенекаро Этебо, Джоэл Оби, Микел Агу.

Нападающие: Одион Игало («Чанчунь Ятай»), Ахмед Муса («Лестер»), Виктор Мозес («Челси»), Алекс Ивоби («Арсенал»), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Мозес Саймон, Джуниор Локоса («Кано Пилларс»), Сими («Кротоне»).

Нигерия на групповом этапе сыграет с командами Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Федерации футбола Нигерии 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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