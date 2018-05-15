В «Барселоне» не готовы повысить зарплату Серхио Бускетса — «ПСЖ» и «Ман Сити» следят за ситуацией

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс недоволен своей зарплатой в клубе. Он может покинуть команду.

В сентябре 2016 года хавбек продлил контракт с каталонцами до 2021 года. В соглашении есть опция продления договора еще на два года на основе сыгранных матчей.

Сейчас Бускетс просит «Барселону» повысить ему зарплату. Руководство клуба не рассматривает вариант с продажей игрока (если только он сам не изъявит желание), но не готово сейчас пересматривать условия его контракта.

В клубе занимаются переговорами с защитником Самюэлем Умтити, отступные которого составляют 60 миллионов евро. Бускетс ранее заявлял, что покинет «Барселону» лишь в двух случаях: если его попросит об этом жена или тренер Пеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» Гвардиолы и «ПСЖ» следят за развитием ситуации. Отступные за Бускетса – 200 миллионов. Парижане в прошлом году делали невероятное в финансовом плане предложение Бускетсу, но тогда он решил остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне Серхио Бускетс провел за каталонцев 30 матчей в инспанской Примере, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»