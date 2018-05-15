Криштиану Роналду, Мануэл Фернандеш и Эдер вошли в расширенный состав сборной Португалии на ЧМ-2018

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал расширенный состав команды на ЧМ-2018. В списке оказались хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш форвард Эдер Маседу, выступавший за «железнодорожников» на правах аренды из «Лилля».

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Бету («Гезтепе»), Руй Патрисиу («Спортинг»);

Защитники: Антунеш («Хетафе»), Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жоау Канселу («Интер»), Жозе Фонте («Далянь Ифан»), Луиш Нету («Фенербахче»), Мариу Руй («Наполи»), Нелсон Семеду («Барселона»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Рикарду Перейра («Порту»), Роланду («Марсель»), Рубен Диаш («Бенфика»);

Полузащитники: Адриен Силва («Лестер»), Андре Гомеш («Барселона»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм»), Жоау Моутинью («Монако»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Спортинг»);

Нападающие: Андре Силва («Милан»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Реал»), Эдер («Локомотив»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Нани («Лацио»), Паулинью Диаш («Брага»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»), Рони Лопеш («Монако»).

На ЧМ-2018 португальцам в рамках группового этапа предстоит сыграть с командами Ирана, Марокко и Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Португальской футбольной федерации