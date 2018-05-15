Сборная Германии объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Сборная Германии огласила расширенный состав, который поедет на чемпионат мира в Россию. В списке оказались 27 футболистов, включая пропустившего сезон из-за травмы голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;

Защитники: Джером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Джошуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джонатан Та;

Полузащитники: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Марко Ройс, Тони Кроос, Месут Озил, Себастьян Руди;

Нападающие: Марио Гомес, Лерой Сане, Тимо Вернер, Томас Мюллер, Нильс Петерсен.

Напомним, что немцы являются действующими чемпионами мира. На ЧМ-2018 в рамках группового этапа им предстоит встреча с командами Южной Кореи, Мексики и Швеции.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер-аккаунт сборной Германии по футболу