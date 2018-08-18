Клаудио Маркизио может перейти в «ПСЖ» или уехать в Китай

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру во Франции или в Азии. У 32-летнего хавбека, который является свободным агентом, есть два варианта – переход в «ПСЖ», где играет его многолетний партнер по «Юве» Джанлуиджи Буффон, и переезд в Китай.

Маркизио провел 25 лет в системе «Ювентуса». Вчера он расторг контракт с клубом, рассчитанный еще на два года. По этому соглашению он получал 3,5 млн евро в год.

В августе 2006 года он дебютировал за основу «Ювентуса» в Кубке Италии. В 389 матчах за клуб во всех турнирах он забил 37 мячей.

Семь раз Маркизио становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport