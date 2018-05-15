Дмитрий Стоцкий стал игроком «Краснодара»

Автор: Юлия Древова 0

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий продолжит карьеру в «Краснодаре». 28-летний игрок подписал с «быками» четырехлетний контракт.

«Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь «Краснодару» добиться лучшего результата в клубной истории», – отметил Стоцкий после подписания контракта.

Хавбек успешно прошел медицинское обследование и присоединится к своей новой команде 17 июня, когда «Краснодара» начнется предсезонный сбор.

Стоцкий провел в «Уфе» четыре сезона, за это время отыграв в Премьер-Лиге 97 матчей и забив десять мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Краснодар»

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