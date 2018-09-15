Массимо Каррера: «Не могу обещать, что Софьян Ханни сыграет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Софьяна Ханни. В текущем сезоне хавбек сыграл всего в одном матче чемпионата России.

«Могу ли пообещать, что Ханни сыграет с «Ахматом»? Почему я должен это обещать? У нас многие не играют, не выходят в старте. В футбол играют 11 человек. Мне предстоит делать выбор. Если кто-то хочет всегда играть, пусть идет в индивидуальный вид спорта, например, теннис.

В футболе все меняется от матча к матчу. Нужно понимать, какую пользу принесет игрок, исходя из соперника. Но многое зависит от футболистов, на поле выходят те, кто поможет команде. Я смотрю, как ребята тренируются, и делаю выбор.

Я не обязан кого-то постоянно выпускать на поле. Я бы даже брата не ставил постоянно, если бы он не работал. Ханни может играть или не играть, как и все остальные. Места в старте нет ни у кого», – сказал Каррера.

Фото: Global Look Press

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