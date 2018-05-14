Сергей Семак прибыл на заседание совета директоров «Зенита»

Автор: Владимир Шевелев 0

Семак

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак может возглавить «Зенит». 42-летний специалист прибыл на заседание совета директоров петербургского клуба.

«Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать Сергея Богдановича Семака», – написал в своем твиттере комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Ранее стало известно, что Семак, Сарри, Фонсека, Сампаоли и Гальярдо – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Зенита».

Завершившийся сезон питерский клуб под руководством Роберто Манчини завершил на пятом месте в РФПЛ, набрав 53 очка при разнице мячей 43-21.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Георгия Черданцева

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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