Сергей Семак прибыл на заседание совета директоров «Зенита»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак может возглавить «Зенит». 42-летний специалист прибыл на заседание совета директоров петербургского клуба.
«Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать Сергея Богдановича Семака», – написал в своем твиттере комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака @zenit_spb #интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC
— Георгий Черданцев (@cherdantsev) May 14, 2018
Ранее стало известно, что Семак, Сарри, Фонсека, Сампаоли и Гальярдо – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Зенита».
Завершившийся сезон питерский клуб под руководством Роберто Манчини завершил на пятом месте в РФПЛ, набрав 53 очка при разнице мячей 43-21.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Георгия Черданцева