В расширенный список сборной Ирана на ЧМ-2018 попали Азмун, Эззатоллахи и Мохаммади

Иран объявил расширенный список футболистов для участия в ЧМ-2018. В него попали нападающий «Рубина» Сердар Азмун, хавбек «Амкара» Сеид Эззатоллахи и защитник «Ахмата» Милад Мохаммади.

Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко, Испании и Португалии.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Мохаммарашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму», Португалия), Алиреза Бейраванд («Персеполис»), Хоссейн Хоссейни («Эстегляль»);

Защитники: Джалял Хоссейни, Мохамед Ансари (оба – «Персеполис»), Стивен Бейташур («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Рамин Резаян («Остенде», Бельгия), Вурия Гафури, Саид Агаеи (оба – «Сепахан»), Мохаммед Реза Ханзаде («Фулад»), Милад Мохаммади («Ахмат», Россия), Педжман Монтазери, Омид Нурафкан, Маджид Хоссейни, Рузбех Чешми (все – «Эстегляль»), Мортеза Пуралиганджи («Аль-Садд», Катар);

Полузащитники: Сеид Эззатоллахи («Амкар», Россия), Масуд Шоджаеи (АЕК, Греция), Саман Годдос («Мальме», Швеция), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест», Англия), Ахмад Абдуллазаде («Фулад»), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Мехди Тораби, Али Голизаде (оба – «Сайпа»), Соруш Рафиеи («Трактор Сази»), Эхсан Хажсафи («Олимпиакос», Греция), Али Карими («Сепахан»), Вахид Амири («Персеполис»);

Нападающие: Карим Ансарифард («Олимпиакос», Греция), Сердар Азмун («Рубин», Россия), Реза Гучаннежад («Херенвен», Нидерланды), Алиреза Яханбакш (АЗ, Нидерланды), Мехди Тареми («Аль-Гарафа», Катар), Каве Резаеи («Шарлеруа», Бельгия).

Фото: Global Look Press

Источник: Persian Football

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»