Массимилиано Аллегри: «Если не уволят, останусь в «Ювентусе» на следующий сезон»

Автор: Владимир Шевелев 0

Massimiliano Allegri

«Ювентус» — вновь чемпион Италии. Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем возможном уходе из клуба.

«Если меня не уволят, я останусь в «Ювентусе» на следующий сезон. Это не вопрос о моем будущем. Это планирование того, каким будет будущее «Ювентуса». После завершения празднований мы должны сесть за стол с ясными умами и все обсудить.

Когда начнется следующий сезон, у нас снова будет ноль очков. Нам снова предстоит показать свою конкурентоспособность», – сказал Аллегри.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Арсенал».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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