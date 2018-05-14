Британский журналист дал несколько советов английским фанатам по распитию алкоголя в России

Один из журналистов британского The Sun дал несколько советов по поводу распития алкоголя английским фанатам, которые планируют посетить матчи ЧМ-2018. Автор статьи поведал о культуре принятия алкоголя в России, а также предупредил о последствиях после распития водки вместе с пивом.

«Мы, британцы, во время пьянки теряем самоконтроль. Русские известны своей любовью к водке. Соедините эти два явления и получите воистину убойное сочетание», — написал автор статьи.

Кроме того, автор статьи рассказал о культуре принятия алкоголя в России и порекомендовал болельщикам не пить водку вместе с пивом.

«Если вы пьете с русскими, закусывайте. Приготовьтесь произносить много тостов. Не пейте, пока тост не будет завершен — это грубо. Водку пьют залпом, но не волнуйтесь, если не получится. Не мешайте водку с пивом или вам грозит неминуемое похмелье с наихудшей головной болью. Но у вас все рано наступит похмелье, которое русские лечат борщом», — сказано в статье.

Напомним, сборная Англии сыграет в группе G. Соперниками «Трех львов» станут Тунис, Панама и Бельгия.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun