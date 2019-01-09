Янник Феррейра Карраско может перейти в «Арсенал»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Янник Феррейра Карраско

Полузащитник «Далянь Ифан» Янник Феррейра Карраско может перейти в «Арсенал». Лондонскому клубу предложили купить 25-летнего бельгийца, «канониры» как раз хотят зимой приобрести вингера.

Карраско изъявил желание продолжить карьеру в английской Премьер-лиге и дал согласие на переход в «Арсенал». Ранее сообщалось, что в услугах Карраско заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Карраско начал профессиональную карьеру в «Монако», откуда в 2015 году перешел в мадридский «Атлетико». В январе 2018 года он перебрался в «Далянь Ифан». Минувшим летом игрок в составе сборной Бельгии стал обладателем бронзовых медалей на ЧМ-2018.

В завершившемся сезоне китайской Суперлиги Карраско записал на свой счет 7 голов и 3 результативные передачи в 25 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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