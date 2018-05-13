«Зенит» досрочно разорвал соглашение с Роберто Манчини

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини расторг контракт с командой. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Сообщается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Официально Манчини прекращает свою работу в «Зените» в понедельник, 14 мая. Напомним, итальянский специалист пришел в клуб с берегов Невы 1 июня 2017 года. Под его руководством «Зенит» провел 44 официальных матча, в которых одержал 21 победу, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

За тур до конца чемпионата России петербуржцы идут на 5-м месте в турнирной таблице, потеряв шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. При 53-летнем итальянце команда вылетела из Лиги Европы в 1/8 финала, а борьбу за Кубок России завершила на стадии 1/16 финала.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»