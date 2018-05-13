Арсен Венгер: «Я парень, который не оглядывается назад. Чем быстрее все закончится, тем лучше»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил о своих планах перед последним матчем во главе лондонского клуба. Сегодня «канониры» проведут игру 38-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда».

«Мне нужно смотреть в будущее, я парень, который не оглядывается назад. Я так делал везде, где работал ранее. Но мне нужен новый проект, мне нужно направить свою энергию во что-то другое, и теперь думаю, что мне пора уходить, потому что здесь я больше не буду частью будущего. Чем быстрее все закончится, тем лучше.

Я должен принять уход из клуба, это часть процесса, и кто-то должен прийти сейчас на мое место и позаботиться о будущем команды. Когда вы не являетесь частью этого, лучше, чтобы это закончилось, а вы переехали в другое место», — подытожил Венгер.

Напомним, французский специалист проработал в «Арсенале» 22 года. Здесь он стал 3-кратным чемпионом Англии, по 7 раз выигрывал национальные Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Лиги чемпионов 2005/06.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports