Хоккей, чемпионат мира-2018. Сборная России одержала победу над Швейцарией в одну шайбу

Сборная России по хоккею разгромила Швейцарию во пятом матче группового этапа ЧМ. Таким образом, команда Ильи Воробьева одержала четвертую победу на турнире.
Группа А. 5-й тур.
Россия — Швейцария — 4:3 (0:0; 3:1; 1:2).
1:0 — Капризов (Дацюк, Гусев) — 22:22 (5×5),
1:1 — Унтерзандер (Кукан, Корви) — 26:35 (5×4),
2:1 — Дадонов (Анисимов) — 27:47 (5×5),
3:1 — Нестеров — 39:57 (5×4),
3:2 — Андригетто (Майер, Вермин) — 51:52 (5×5),
4:2 — Григоренко (Анисимов, Гавриков) — 56:07 (5×5),
4:3 — Хас (Андригетто, Нидеррайтер) — 58:1 (5×4).
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»