Хоккей, чемпионат мира-2018. Сборная России одержала победу над Швейцарией в одну шайбу

Сборная России по хоккею разгромила Швейцарию во пятом матче группового этапа ЧМ. Таким образом, команда Ильи Воробьева одержала четвертую победу на турнире.

Группа А. 5-й тур.

Россия — Швейцария — 4:3 (0:0; 3:1; 1:2).

1:0 — Капризов (Дацюк, Гусев) — 22:22 (5×5),

1:1 — Унтерзандер (Кукан, Корви) — 26:35 (5×4),

2:1 — Дадонов (Анисимов) — 27:47 (5×5),

3:1 — Нестеров — 39:57 (5×4),

3:2 — Андригетто (Майер, Вермин) — 51:52 (5×5),

4:2 — Григоренко (Анисимов, Гавриков) — 56:07 (5×5),

4:3 — Хас (Андригетто, Нидеррайтер) — 58:1 (5×4).

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»