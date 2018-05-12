«Тюмень», «Луч-Энергия» и «Ротор» вылетели из ФНЛ. «Зенит-2» спасся

Автор: Владимир Шевелев 0

Ротор

В первенстве ФНЛ завершился 38-й тур. По его итогам определились еще три команды, вылетевшие во второй дивизион.

К вылетевшему ранее «Факелу» присоединились «Тюмень» (19-е место), «Луч-Энергия» (18-е) и «Ротор» (17-е).

«Зенит-2» набрал 40 очков, как и «Ротор» с «Лучом», но занял 16-е место по дополнительным показателям и сохранил прописку в ФНЛ благодаря тому, что в этом сезоне вылетают четыре клуба, а не пять.

Это связано с тем, что ни один из клубов первенства ПФЛ зоны «Восток» не подал заявку на прохождение процедуры лицензирования для участия в ФНЛ в следующем сезоне.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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