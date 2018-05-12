Дмитрий Стоцкий перейдет из «Уфы» в «Краснодар»

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий продолжит карьеру в «Краснодаре». 28-летний футболист в ближайшее время подпишет с «быками» личный контракт.

«В настоящее время все детали перехода Дмитрия Стоцкого из «Уфы» в «Краснодар» согласованы. После окончания нынешнего сезона футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с черно-зеленым клубом личный контракт», — говорится в сообщении пресс-службы краснодарцев.

Стоцкий выступает за «Уфу» с зимы 2015 года. В текущем сезоне РФПЛ он провел 28 игр, забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Краснодар»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»