Петр Чех стал техническим советником в «Челси»

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех вернулся в Лондон. Экс-футболист стал техническим советником клуба.

Чех сменил на этом посту Майкла Эменало. В функции экс-вратаря входят консультации по техническим вопросам, а также по вопросам производительности команды.

«Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к «Челси». С нетерпением жду новой задачи. Очень надеюсь, что смогу использовать все накопленные футбольные знания и опыт, чтобы помочь игрокам добиться еще большего успеха в будущем», — заявил Чех.

Напомним, что Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Челси»