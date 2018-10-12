Тьерри Анри в понедельник возглавит «Монако»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Новым главным тренером «Монако» будет назначен Тьерри Анри. На этом посту экс-форвард «Арсенала» и сборной Франции сменит Леонарду Жардима, который был отправлен в отставку в четверг.

Анри на этой неделе покинет сборную Бельгии, где он работает ассистентом главного тренера Роберто Мартинеса.

В понедельник специалист будет официально представлен в «Монако».

Монегаски после девяти туров нынешнего сезона располагаются в зоне вылета, занимая 18-е место в таблице лиги 1 с 6 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Тьерри Анри не возглавит «Бордо»

Жардим

Леонарду Жардим в ближайшее время будет уволен из «Монако»

«Монако» за последние 8 лет заработал 950 млн евро на продаже игроков

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 