Клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций в 2021 году

Совет ФИФА принял решение об изменении формата клубного чемпионата мира. Турнир будет проводиться с 2021 года вместо Кубка конфедераций.

Клубный чемпионат мира в обновленном формате пройдет с 17 июня по 4 июля 2021 года. Количество участников будет расширено с 7 до 24 команд, из которых 8 будут представлять Европу, Южною Америку – 6. По 3 путевки получат команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 клуб от Океании.

Ассоциация европейских клубов (в частности «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Реал», «МЮ») выступила против изменений и намерена бойкотировать турнир.

Напомним, Кубок конфедераций проводился с 1997 года перед чемпионатов мира. Последний турнир прошел летом 2017-го в России. Чаще всех на Кубке конфедераций побеждала Бразилия (4 титула). Клубный чемпионат мира был основан в 2005 году вместо Межконтинентального кубка. Чаще всех турнир выигрывал «Реал» (4 раза).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: BBC