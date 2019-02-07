Андрей Ярмоленко выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко больше не сыграет за английский клуб в этом сезоне. Об этом сообщил главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини.

«Ярмоленко не вернется в этом сезоне», – сказал Пеллегрини.

29-летний украинец получил травму ахилла 20 октября 2018 года, после чего ему была сделана операция. Ранее предполагалось, что футболист вернется в строй в марте-апреле.

С момента перехода в лондонский клуб Ярмоленко провел в его составе 10 матчей и забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»