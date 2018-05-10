Фанат «Арсенала» не будет продавать галстук Арсена Венгера даже за 1000 фунтов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подарил галстук юному фанату после прощального матча. Отец мальчика, которому достался ценный презент, заявил, что подарок не продается.

Рокко, папа маленького фаната, рассказал, что семью завалили предложениями о продаже галстука, а кто-то готов был заплатить даже 1000 фунтов. Но все предложения отклоняются.

«Кто-то сказал мне в шутку: «Я дам тебе большие деньги за галстук». Но мы не продадим его. Нас не интересуют деньги. Это замечательная история, такой подарок получаешь только раз в жизни, и мы сохраним его. Я собираюсь повесить галстук в спальне Люка», – сказал папа болельщика.

Рокко признался, что сын очень хотел носить сувенирный галстук Венгера в школу, но пришлось отговорил его от этой идеи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»